Si accende la luce agli Europei di calcio in Germania sulla nazionale della Romania. Uno dei grandi protagonisti è stato Razvan Marin: un suo gol ha contribuito al 3-0 rifilato all’Ucraina.

Il centrocampista ritornerà al Cagliari, dato che l’Empoli ha deciso di non esercitare il riscatto di 5 milioni. Solo una precisa richiesta di Davide Nicola potrebbe trattenerlo in Sardegna. Altrimenti andrà via.

Intanto Marin ha lanciato un bel messaggio sia al club rossoblù che al calcio europeo. Con un gol magnifico dalla distanza che è valso il raddoppio della marea gialla. La corsa, l’abbraccio coi compagni di squadra e l’urlo insieme a migliaia di persone.

