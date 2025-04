Empoli-Cagliari, niente biglietti per i tifosi sardi | Il club rossoblù: “Sorpresi”

Il Cagliari Calcio esprime la propria sorpresa per la decisione dell'Empoli di non avviare la vendita ai tifosi sardi nonostante non sia ancora arrivata una decisione delle autorità

“Apprendiamo con sorpresa che l’Empoli F.C. ha avviato la vendita dei tagliandi per la partita Empoli-Cagliari escludendo dalla possibilità di acquisto tutti i residenti nella regione Sardegna“. Così il Cagliari Calcio in una nota ufficiale riguardo alla mancata vendita dei biglietti per i sostenitori rossoblù per la sfida in programma domenica allo stadio Castellani.

Secondo quanto filtrato ieri dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e dalle valutazioni del Casms, il comitato di analisi sulla sicurezza, potrebbe arrivare il divieto delle autorità alla trasferta dall’Isola. Intanto, però, ancora nessuna decisione ufficiale è stata presa.

L’Empoli ha comunque deciso di non aprire la vendita dei ticket. “Ad oggi il Cagliari Calcio non è a conoscenza di alcun provvedimento ufficiale che confermi questo divieto” spiega il club di Giulini. “In attesa di un provvedimento da parte delle autorità, auspichiamo vivamente che le istituzioni preposte considerino attentamente le ben note difficoltà legate all’insularità, che già rendono complessi gli spostamenti della tifoseria rossoblù”.

“È importante evidenziare come numerosi sostenitori abbiano già sostenuto significativi costi economici, acquistando per tempo voli aerei o biglietti dei traghetti per raggiungere la Toscana e seguire la squadra del cuore”.

Il Cagliari esprime dunque “forti perplessità per eventuali decisioni che continuino a penalizzare in modo indiscriminato e ingiustificato un popolo intero, tradizionalmente leale e ospitale, che intende vivere l’evento sportivo nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo”.

Ai tifosi rossoblù poi il suggerimento in caso di mancato permesso delle autorità. “Ricordiamo che in caso di provvedimento di divieto di trasferta i nostri tifosi potranno presentare ricorso al Tar per la revoca dell’ordinanza – come avvenuto con successo recentemente da parte dei tifosi della Fiorentina per la trasferta a Monza – oppure chiedere il risarcimento dei danni derivanti dai costi già sostenuti per acquistare biglietti di trasporto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it