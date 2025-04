Cagliari, Giulini infuriato per il caos biglietti a Empoli: “Rispetto per la Sardegna”

L'ira del presidente Giulini per il caos biglietti relativo alla trasferta di Empoli, per la quale i tifosi rossoblù sono ancora in attesa di un provvedimento ufficiale sul divieto

Il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, interviene in prima persona sul caos biglietti per la trasferta di Empoli in programma domenica.

Il numero uno del club rossoblù si scaglia contro la mancata tempestività della decisione delle autorità, prendendo le difese dei tifosi sardi e chiedendo rispetto per chi dall’Isola deve organizzare il viaggio.

“Tuttora vergognosamente in attesa di un provvedimento ufficiale” scrive sui suoi social personali. “Fra 4 giorni si gioca. In tanti si sono già organizzati per partire, saranno costretti a rimanere fuori dallo stadio e protestare? Rispetto per la Sardegna!“.

