All’origine della violenta lite culminata con una coltellata fatale da parte di Andrea Tidu a sua madre, Maria Dolores Cannas, ci sarebbe l’uso dell’auto di famiglia.

Il giovane 27enne si trova ora in stato di arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato per aver ucciso la donna, 57enne, con una coltellata alla schiena, nel pomeriggio di domenica scorsa, 16 giugno, nella loro abitazione a Sinnai.

“Il mio assistito è molto provato ed è ancora sconvolto, ritengo che non abbia la capacità di intendere e volere”, ha detto l’avvocato difensore del giovane, Roberto Zanda.

Oggi Tidu si presenterà davanti al gip per l’interrogatorio di convalida: fino a questo momento, si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Non so se rilascerà dichiarazioni spontanee – precisa l’avvocato -. Noi siamo pronti a presentare la richiesta per una perizia psichiatrica per valutare se era capace di intendere e volere al momento del fatto”.

Nel pomeriggio di ieri il medico legale Roberto Demontis ha eseguito l’autopsia sul corpo della vittima, che ha confermato che la donna è stata colpita con un unico fendente ricevuto sotto la spalla che le ha perforato il polmone: è morta per l’emorragia interna.

Nel frattempo vanno avanti le indagini dei carabinieri di Quartu per ricostruire la dinamica del tragico episodio. La discussione sarebbe iniziata attorno alle 16, in cucina, perché il giovane avrebbe voluto prendere l’auto di famiglia senza avere la patente. Il padre si trovava in un’altra stanza della casa. La lite sarebbe poi degenerata e il 27enne avrebbe afferrato un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri colpendo la madre sotto la spalla.

Le urla hanno spaventato il padre, che è accorso in cucina trovando la moglie a terra in una pozza di sangue. L’uomo ha tentato di soccorrerla in attesa dell’arrivo del 118, mentre il figlio si è allontanato di poche centinaia di metri dall’abitazione. I carabinieri lo hanno trovato immobile. Quando il 118 e i carabinieri sono arrivati a Sinnai, la donna era ancora in vita. L’emorragia interna, però, le è stata fatale.

