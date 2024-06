Davide Nicola al Cagliari, adesso ci siamo per davvero: secondo quanto riporta Sky Sport, il club rossoblù ha trovato l’accordo con l’Empoli. Sarebbe in corso lo scambio dei documenti, che definisce il passaggio del tecnico in Sardegna.

Intanto Nicola sta lavorando da giorni assieme al direttore sportivo Nereo Bonato per definire la rosa del Cagliari della prossima stagione.

