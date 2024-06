Dopo essere tornato a casa degli anziani genitori per scontare il residuo di 4 anni e 8 mesi di pena, li ha ripetutamente minacciati di morte, insultandoli e picchiandoli.

L’episodio è accaduto a Oristano, dove la Polizia, su disposizione del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, ha arrestato un 45enne del posto e lo ha nuovamente tradotto nel carcere di Massama.

L’uomo, già condannato in appello per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della compagna, anche in presenza dei figli minori, stava scontando il residuo di pena a casa dei due familiari che avevano deciso di accoglierlo.

Ma l’uomo ha inveito più volte contro entrambi, spesso sotto effetto di alcol, arrivando persino a minacciarli di morte. Così il padre ha deciso di contattare le forze dell’ordine.

In seguito agli accertamenti, la SquaL’dra Mobile della Questura ha raccolto tutti gli indizi e denunciato la vicenda alla Procura di Oristano, informando anche il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Quest’ultimo ha stabilito che, dato il comportamento minaccioso e violento, l’uomo ha dimostrato la sua incapacità di osservare le prescrizioni. Sospesa dunque l’esecuzione della detenzione domiciliare, il 45enne è stato nuovamente arrestato.

