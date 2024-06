Un odore nauseabondo di zolfo misto a gas. Così viene descritta sui social la puzza avvertita tra questa notte e le prime ore del mattino a Capoterra. A detta di molti utenti nei gruppi di discussione del paese, l’odore parrebbe provenire dalla raffineria di Sarroch e non è il solito tanfo dell’area industriale di Macchiareddu a cui i cittadini sono ormai, purtroppo, abituati.

“La puzza di zolfo nei centri abitati di Capoterra è tornata” si legge in un post di Info Caputerra. “È una cosa indescrivibile, da intossicazione. Mi sta venendo bruciore alla gola e mal di testa” racconta un’altra utente. “È incredibile che dobbiamo chiuderci dentro casa per non sentire questa puzza”.

Il sindaco Beniamino Garau ha intanto richiesto l’intervento dell’Arpas.

