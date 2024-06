Via libera delle commissioni Ambiente e Attività alla legge cosiddetta “Salva Sardegna” contro la speculazione sulle rinnovabili, che sospende per 18 mesi la realizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici nell’Isola. I due parlamentini si sono riuniti oggi in seduta congiunta e hanno approvato a maggioranza sia gli articoli del disegno di legge n. 15 che un importante emendamento presentato dalla Giunta.

“L’emendamento della giunta introduce una specie di griglia urbanistica” ha spiegato l’assessore regionale agli Enti locali, Francesco Spanedda. “Serve a specificare i casi in cui le realizzazioni possono andare avanti e quelli in cui invece è il caso di sospenderle, in attesa dell’approvazione della legge sulle aree idonee”.

Le commissioni saranno riconvocate giovedì per esaminare il parere del del Consiglio delle autonomie locali. Poi il voto finale al provvedimento e a quel punto pronto per l’esame dell’aula, presumibilmente dal 25 giugno.

Prevista nella legge anche una possibilità per il “revamping”, ovvero l’adeguamento a nuove tecnologie di alcuni

impianti già esistenti, manche la possibilità dell’autoconsumo e la realizzazione di comunità energetiche. No al “repowering”, un incremento di potenza dagli impianti.

