Il Cagliari cerca un attaccante e in cima alla lista delle preferenze si sta facendo largo M’Bala Nzola. L’attaccante dell’Angola piace molto alla dirigenza rossoblù che già l’anno scorso tentarono di capire la fattibilità dell’operazione con lo Spezia, salvo poi arrendersi alla concorrenza della Fiorentina.

La viola però quest’anno vuole ripartire da un altro centravanti e ha deciso di mettere sul mercato il giocatore. Ecco quindi che per i rossoblù potrebbero esserci le condizioni favorevoli per l’affondo. Intanto resta forte l’interesse per Pio Esposito dell’Inter, mentre sullo sfondo c’è Lorenzo Colombo del Milan.

