Per Davide Nicola al Cagliari è fatta. Lo ha fatto intendere anche il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, parlando al Tg Rai della Toscana. Non mancando il proprio rammarico per la scelta del suo ex tecnico.

“Mi è dispiaciuto. Ci sarebbe da fargli una statua a Empoli e la faremo com’è stato fatto per altri. Ha fatto un’impresa. Se ha scelto altri lidi, però, non ci ha visto come la miglior opzione per la sua carriera”.

