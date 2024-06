“Abbiamo votato contro il disegno di legge sull’autonomia differenziata perché difendiamo la nostra sana e robusta Costituzione”. Così la deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, sui suoi social.

Con 172 sì, 99 contrari e un astenuto, il disegno di legge fortemente voluto dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, è legge.

La proposta prevede di trasferire competenze dallo Stato centrale alle Regioni in ambiti chiave come il commercio estero, l’energia, i trasporti, l’istruzione, l’ambiente e la cultura.

Un aspetto fondamentale sarà rappresentato dai livelli essenziali di prestazioni (LEP) che dovranno essere garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione di residenza. E proprio la definizione di questi standard minimi di servizi da assicurare in tutto il territorio nazionale sarà cruciale, poiché molto dipenderà dal livello a cui verranno fissati.

Tra i banchi dell’opposizione, però, si rafforza la contrarietà al ddl appena provato in quanto, in sintesi, dividerebbe l’Italia in due parti: una più sviluppata, Nord e Centro, una invece più arretrata, il Sud e le Isole.

“E anche se nelle aule parlamentari non abbiamo la maggioranza – conclude Ghirra -, sconfiggeremo il loro piano per smantellare il nostro sistema democratico con il sostegno di tutte e tutti voi”.

