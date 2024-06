“Anima bella, da lassù brilla più che puoi. Un bacio nel vento, tesoro bello”. Così l’assessora di Orune, Giuliana Pittalis, dà l’ultimo saluto a Giovanni Maria Pira, il bimbo morto ad appena sei mesi al Bambin Gesù di Roma.

Da quanto si è appreso, il piccolo avrebbe contratto una meningite fulminante un mese fa, che ha fatto precipitare le sue condizioni di salute. Poi il ricovero nell’ospedale romano. Purtroppo non c’è stato niente da fare.

Il bimbo era figlio di emigrati sardi da tempo residenti in Toscana: Pietro Pira, di Orune, e Giovanna Argiolas, di Laconi.

E proprio dalla parrocchia del paese nel Sarcidano, che arriva un altro messaggio per il piccolo scomparso troppo presto: “Il cielo è in festa perché un nuovo angelo è arrivato alla casa del Padre. Il piccolo Giovanni Maria è volato in cielo”.

