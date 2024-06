La Sardegna ricorrerà alla Corte Costituzionale contro l’autonomia differenziata. Lo ha annunciato la presidente Alessandra Todde in un colloquio coi giornalisti.

La Sardegna si affianca a Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia nella battaglia contro una legge definita “spacca Italia”.

“L’autonomia differenziata sottrae ai sardi le risorse essenziali per i servizi di base e va contro l’articolo 3 della Costituzione. La Sardegna si batterà con tutti gli strumenti possibili per difendere la nostra Costituzione, i diritti, l’uguaglianza e la dignità dei sardi e dei cittadini. Dalla Sardegna, passando per tante altre Regioni, faremo sentire che c’è chi dice no alla secessione dei ricchi”.

