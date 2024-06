Nel mese di giugno, i Centri Commerciali Olbia Mare e I Fenicotteri – Santa Gilla – saranno il palcoscenico per il Tour del Gruffalò, un’opportunità unica per scattare foto e creare ricordi indimenticabili. La domenica, i bambini potranno incontrare il costume character ufficiale de “Il Gruffalò”:

Il tour partirà dal Centro Commerciale Olbia Mare nelle giornate del 23, 24 e 25 giugno, per poi proseguire nel CentroCommerciale I Fenicotteri – Santa Gilla – il 27, 28 e 29 giugno.

Ampio spazio alla fantasia con laboratori creativi e tante animazioni a tema Gruffalò!

I nostri piccoli visitatori potranno anche incontrare il loro beniamino nel Centro Commerciale Olbia Mare nella giornata del 23 giugno e al Centro Commerciale I Fenicotteri – Santa Gilla – il 29 giugno dalle 11:00.

Giornate di divertimento, pensate per inaugurare ufficialmente la stagione estiva e festeggiare il periodo delle tanto attese vacanze da parte di tanti bambini.

Obiettivo creare momenti di condivisione per le tante famiglie che si recheranno sui Centri Commerciali I Fenicotteri – Santa Gilla –e Olbia Mare.

Benessere e divertimento in linea con gli obiettivi che animano tutti i Centri gestiti da Nhood, operatore immobiliare da sempre attento a creare luoghi in cui conoscenza, bellezza e momenti di piacevolezza si fondono, per allietare il tempo di tutti i cittadini.

“In Nhood il benessere e la felicità dei nostri visitatori, grandi e piccini, è al centro di ogni nostro progetto. Per questo, oltre a offrire un programma sempre ricco di eventi e una galleria commerciale dall’ampia scelta di negozi, pensiamo a donare ai nostri visitatori, e più in generale a tutti i cittadini, una pausa di relax e divertimento in mezzo ai mille impegni quotidiani” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Tutte le informazioni dettagliate e gli orari sono reperibili sui siti e sulle pagine social dei Centri.

Un’occasione in più per recarsi presso i Centri Commerciali I Fenicotteri e Olbia Mare!

https://www.centroifenicotteri.it/eventi/il-gruffalo-in-tour

https://www.centroolbiamare.it/eventi/il-gruffalo-in-tour/

