Nessuna disponibilità da Ita Airways sulle tariffe agevolate per i sardi nei voli per Roma. La denuncia arriva dal deputato di Forza Italia ed ex governatore Ugo Cappellacci, che in una nota attacca la compagnia aerea e chiede un intervento rapido alla presidente della Regione Alessandra Todde.

“Todde è tanto impegnata a dichiarare ai media battaglie immaginarie in difesa dei sardi, guerre alla Cina, attacchi al Governo e perfino al suo Grillo, dimentica di stare al cruscotto del Presidente della Regione e la continuità territoriale viene violata sotto il suo naso” dice il responsabile del Dipartimento nazionale per l’Insularità di Forza Italia.

“Succede, ad esempio, che il sistema di prenotazioni di Ita Airways sui voli per Roma offra solo i posti con la tariffa per i non residenti e contemporaneamente mostri che non c’è nessuna disponibilità con le tariffe agevolate per i sardi. Un incidente, un errore? Sicuramente una grave compressione del diritto alla mobilità dei sardi e delle disposizioni che disciplinano la continuità aerea, tanto grave da richiedere una reazione immediata e decisa della Giunta regionale. A ciò si aggiunga che il bando della continuità prevedeva l’aumento della capienza dei voli o delle frequenze in caso di aumento della domanda”.

E prosegue: “C’è qualcuno che si sta occupando di sollecitare le compagnie e con quali risultati? Se non lo ha già fatto, la Presidente chieda subito la convocazione del comitato di monitoraggio e anziché vagheggiare ogni giorno di battaglie immaginarie utilizzi gli strumenti che sono già a disposizione della Giunta regionale. Altrimenti, esattamente come è già accaduto durante la sua recente esperienza al Governo di Roma, continuerà ad essere parte del problema e non della soluzione”.

