“Rabbia e amarezza”. Questo il sentimento espresso dall’associazione Fierogatto nel denunciare il ritrovamento di tre gattini appena nati, ancora con gli occhi chiusi, abbandonati dentro una busta di plastica. “È inaccettabile e disumano lasciare queste creature indifese al loro destino in questo modo” scrivono i volontari sui social.

I gattini sono stati ritrovati sotto un fico a Settimo San Pietro e sono ora in cura a Elmas presso l’associazione. Fortunatamente i tre cuccioli sono in buone condizioni di salute.

“Questi piccoli angeli hanno bisogno di cure costanti e devono essere allattati ogni 3 ore. Senza balie a disposizione e senza la loro mamma, siamo noi a doverci occupare di loro. La nostra squadra è stremata, ma non ci arrenderemo mai davanti a tanta crudeltà”.

Fierogatto infine chiede supporto per i tre trovatelli. “Ogni aiuto, anche piccolo, fa la differenza. Aiutateci a garantire un futuro migliore per questi cuccioli e per tanti altri che hanno bisogno di noi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it