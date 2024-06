Quasi 3 milioni di euro stanziati oggi dalla Giunta regionale della Sardegna per il sistema idrico Posada. Si tratta di fondi utili per alcune misure necessarie a mitigare gli effetti della grave crisi idrica nei comuni di Siniscola, Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro.

La delibera proposta dall’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu, prevede 1 milione e 970 mila euro per interventi strutturali, più altri 850 mila euro per misure non strutturali. Oltre al recupero di pozzi dismessi e alla realizzazione di nuovi, sono previsti lavori sulla diga di Maccheronis e sul rio Posada.

“La situazione di criticità è particolarmente acuta a causa delle scarse piogge nel periodo ottobre 2023-maggio 2024 che hanno determinato un volume idrico invasato nel lago del Posada pari a circa 8,28 milioni di metri cubi, corrispondente a circa il 36% del volume utile di regolazione autorizzato” spiega Piu.

“Pertanto, con l’obiettivo di preservare la risorsa idrica per gli usi potabili, sono state definite importanti limitazioni dell’assegnazione della risorsa idrica per gli usi irrigui, con assegnazione di un volume idrico complessivo pari a 4,0 milioni di metri cubi, individuando una serie di azioni per garantire gli usi prioritari”.

