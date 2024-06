Torna in Italia l’anticiclone africano in arrivo dall’Algeria, riportando il gran caldo.

Le temperature sono in significativo aumento. A partire da oggi, giovedì 27 giugno, le massime toccheranno i 38°C tra Sardegna e Sicilia, 35°C in Puglia e Campania, 34°C in val Padana (Ferrara e Forlì), stessa temperatura ma minore umidità anche Roma e Terni.

In questa giornata si prevedono cieli velati nell’Isola per l’arrivo della sabbia del deserto, ma già da domenica 30 giugno, tornerà il sole e il cielo limpido su tutto il territorio regionale.

