Esito positivo per i controlli di sicurezza su tre dei quattro ascensori strategici della città di Cagliari. Il comune rende noto che sono state condotte nella giornata di ieri, mercoledì 27 giugno 2024, le periodiche prove tecniche e di sicurezza previste dalla legge. Via libera per l’ascensore alto che collega il Terrapieno a Castello, per l’ascensore del Bastione di Saint Remy e per l’ascensore di Santa Chiara, che di conseguenza sono regolarmente aperti e operativi per cittadini, visitatori e turisti.

L’ascensore basso del Terrapieno, che collega viale Regina Elena con gli impianti sportivi e consente l’accesso al quartiere storico di Castello tramite l’ascensore alto, è stato invece sostituito. “Il nuovo impianto sarà operativo entro la fine del mese di luglio” fa sapere il Comune.

Gli uffici tecnici comunali spiegano inoltre di essere “costantemente impegnati a garantire il regolare funzionamento degli ascensori, affrontando l’usura delle parti meccaniche ed elettroniche dovuta all’uso quotidiano e intensivo degli impianti. Ogni ascensore è dotato di un sistema di sorveglianza video h24 e di una piattaforma di monitoraggio dei malfunzionamenti, che permette alla ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione di intervenire tempestivamente in caso di necessità”.

