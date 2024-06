Per chi come la presidente Alessandra Todde voleva un’approvazione immediata della Salva Sardegna resta la delusione. Il provvedimento approdato ieri in Consiglio regionale si è arenato sugli emendamenti, con i lavori in aula che si sono fermati all’articolo 1.

Il banco è saltato nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive, con l’auspicato accordo tra maggioranza e opposizione per trovare un testo condiviso che è completamente saltato. Al rientro in Consiglio l’opposizione è intervenuta su tutti gli emendamenti e così i lavori si sono allungati, facendo sfumare il piano della Giunta per un’approvazione lampo. I lavori riprenderanno martedì 2 luglio, giorno in cui dovrebbe arrivare il via libera definitivo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it