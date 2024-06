Una bozza sulla spartizione delle poltrone nella Sanità mentre in Consiglio regionale si discuteva di rinnovabili. La denuncia arriva dai gruppi di minoranza che attraverso una nota ufficiale attaccano il centrosinistra.

“Mentre nell’aula del Consiglio regionale si discuteva sul futuro del territorio della nostra Isola con l’obiettivo di proteggerla dalla speculazione mascherata da transizione ecologica – scrivono i consiglieri – la maggioranza era intenta a divulgare la bozza del disegno di legge con le ‘Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale’, che, per un insolito scherzo del destino, è finita anche nei cellulari di alcuni consiglieri della Minoranza”.

Il comunicato è sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi di opposizione: Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia), Umberto Ticca (Riformatori sardi), Giuseppe Talanas (Forza Italia), Antonello Peru (Sardegna al centro – 20Venti, Franco Mula (Alleanza Sardegna), Gianni Chessa e Alessandro Sorgia (Gruppo Misto). “Una grave mancanza di rispetto verso i sardi e le loro aspettative, con l’unico obiettivo di predisporre un’ulteriore spartizione delle poltrone, in questo caso nel mondo sanitario. Chiediamo all’assessore Bartolazzi di venire in aula a riferire sui metodi scelti per cambiare i vertici della sanità isolana”.

