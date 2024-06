Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, 77 anni, sarebbe interessato a Villa Certosa.

Lo riporta il Corriere della Sera: il ricchissimo sovrano che guida la piccola monarchia assoluta sull’isola del Borneo, ha già avviato le perlustrazioni, andando di persona a Porto Rotondo per vedere di cosa si tratta. Il valore della nota villa di proprietà della famiglia Berlusconi si aggirerebbe tra i 300 e i 500 milioni.

Ma per Bolkiah non sarebbe di certo un problema: il monarca può annoverare tra le sue proprietà 452 Ferrari, 500 Rolls Royce e decine di modelli unici per un totale di 7mila veicoli da 5 miliardi di euro.

Il sultano del Brunei, però, non sarebbe l’unico interessato all’acquisto. Tra gli altri ci sarebbero anche famiglie asiatiche ed europee con un curriculum di tutto rispetto. Ora si attendono le valutazioni degli eredi Berlusconi.

