Una squadra dei Vigili del fuoco di Porto Torres è intervenuta questa mattina intorno alle 11 per un incidente in via Ponte Romano. Coinvolto un veicolo pesante per la pulizia delle strade che si è ribaltato su un fianco.

Illeso il conducente, mentre il passeggero a bordo è stato affidato alle cure dei sanitari intervenuti sul posto con l’ambulanza del 118. Presente sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi di competenza.

