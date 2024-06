Un giovane è stato salvato nel mare di San Giovanni di Sinis mentre rischiava di affogare sbalzato dalle onde. A salvarlo sono intervenuti diversi bagnanti.

L’episodio è accaduto intorno a metà mattina. Il giovane è entrato in acqua per un bagno ma è stato messo in difficoltà dalle onde e dalle correnti. Subito un uomo si è tuffato per salvarlo, ma solo l’organizzazione dei bagnanti con una lunga corda e alcuni salvagente ha permesso di riportare il ragazzo a riva.

Per fortuna nessuna conseguenza, ma tanto spavento per tutti.

