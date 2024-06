Intorno alle 15 i Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari è intervenuta in via Domenico Millelire (ex SS131) per un incidente stradale.

Per cause da accertare una signora al volante di una Bmw, dopo aver perso il controllo dell’auto, andava ad urtare il guard rail.

La squadra ha messo in sicurezza l’autovettura e bonificato l’area, mentre il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportarla all’ospedale per accertamenti.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Sassari.

