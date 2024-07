Addio a Mario Codonesu, tra i fondatori della società calcistica Castiadas 1973 e molto conosciuto in tutto il paese. Ieri alle 17.30 i funerali nella chiesa di San Giovanni Battista a Olia Speciosa, con il sindaco Eugenio Murgioni che ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa a 78 anni di un totem della comunità.

“È con profondo dispiacere che questa mattina ho appreso della scomparsa del caro amico Mario Codonesu, una persona per bene, stimata da tutti per la sua generosità, disponibilità e attaccamento alla famiglia” ha scritto Murgioni sui social.

“Mario è stato un grande lavoratore e una figura impegnata nel sociale e nello sport, settori che ha seguito con amore e dedizione per anni. Era conosciuto per la sua tenacia, che lo ha contraddistinto sia come imprenditore che come presidente della società di calcio Castiadas 1973. Non dimenticherò mai la passione che ha messo al servizio della nostra comunità, impegnandosi sempre in prima persona con proposte e azioni concrete e costruttive”. Codonesu lascia la moglie Angela, le figlie Michela e Silvia e tre nipoti.

Anche il club calcistico del Castiadas si unisce al dolore: “Zio Mario Codonesu è stato uno promotori dello sport e uno dei fondatori della nostra società sportiva. Si è sempre distinto per la sua serietà, impegno e dedizione nei confronti dello sport, del civico, della collettività e dei giovani. Oggi con lui Castiadas perde un pezzo di storia importante”.

