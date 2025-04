Carbonia, cocaina e hashish in auto: 49enne in manette

La Polizia di Stato, ha tratto in arresto un uomo, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia hanno proceduto al controllo di un’autovettura, con a bordo un uomo, mentre percorreva una via fuori dall’abitato di Iglesias. Il conducente, un 49enne originario del posto, ha manifestato fin da subito evidenti segni di irrequietezza, tali da insospettire i poliziotti che hanno approfondito il controllo.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno infatti rinvenuto addosso all’uomo tre involucri di cellophane contenenti cocaina e hashish e la somma di 280 Euro in contanti.

La perquisizione, unitamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, è stata estesa anche all’interno delle due abitazioni dell’uomo a Carbonia, consentendo di rinvenire due panetti di hashish del peso complessivo di circa 180 grammi, vari involucri di cellophane contenenti circa 80 grammi di hashish e marijuana, tre bilancini di precisione, un’agenda riportante degli appunti verosimilmente relativi all’attività di compravendita dello stupefacente e vario materiale utile per il confezionamento della droga.

All’interno di una delle due dimore, sono stati recuperati e sequestrate quattro cartucce, custodite illegalmente.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e deferito per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di munizionamento di arma comune da sparo. I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che nell’udienza di convalida di ieri mattina ha disposto a misura dell’obbligo di firma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it