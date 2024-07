Lutto nel mondo del calcio. Comunardo Niccolai è scomparso all’età di 77 anni, a Pistoia.

L’ex campione del Cagliari Calcio è stato uno dei protagonisti dello scudetto del 1969-70.

Prima la tappa a Sassari, nella Torres, poi l’arrivo a Cagliari nel 1964. Niccolai giocava in difesa come stopper, ruolo oggi scomparso. Era ricordato per le sue autoreti.

Con il team rossoblù, dove rimase per dieci stagioni calcistiche, collezionò 222 presenze, mettendo a segno 4 gol.

Niccolai indossò per tre volte la maglia della Nazionale: nel 1970 fu presente in campo ai Mondiali in Messico, insieme a un altro mito della squadra cagliaritana, Gigi Riva. L’Italia conquistò il secondo posto.

Tanti i messaggi di cordoglio. In primis, quello del Cagliari Calcio che scrive in un post di addio sui canali social: “Tutto il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Comunardo Niccolai, indimenticabile protagonista dello scudetto del 1970. Niccolai lascia il ricordo di un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene”.

