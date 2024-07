Mauro Balata potrebbe essere uno dei due candidati alla presidenza della Figc alle elezioni di novembre. Il nome dell’avvocato di Tempio Pausania sta rimbalzando fortemente nel mondo del calcio, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

Gabriele Gravina, attuale presidente, ha chiamato le elezioni dopo la debacle dell’Italia di calcio agli Europei 2024. Un modo per comprendere il supporto che la sua presidenza ha ancora nell’ambiente. Al suo fianco, per ora, ci sono la Serie A, Legadilettanti e Assocalciatori.

Ma sta montando l’opposizione per l’ennesimo flop, dopo la mancata qualificazione ai mondiali del 2020.

Così l’attuale presidente della Serie B, Mauro Balata, è stato attenzionato in particolar modo dalla politica (è molto stimato dal governo Meloni) per capire se ci sono i tempi e i modi per lanciare una sfida.

Al momento, Balata nicchia. Sia perché le tempistiche sono strette. Sia perché, nonostante i tanti problemi, il mondo del calcio è ancora al fianco di Gravina.

Una eventuale discesa in campo dipenderà dalla capacità di Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio, di raccogliere quanto più consenso possibile per ribaltare il banco.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it