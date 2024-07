La moratoria che sospende per 18 mesi in Sardegna la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è legge. Il voto finale è arrivato poco prima delle 14.30 in Consiglio regionale dopo l’approvazione dei 4 articoli di cui è composto il provvedimento.

Nonostante il via libera dell’aula, la distanza tra maggioranza e minoranza è rimasta, con i consiglieri di minoranza in gran parte astenuti o contrari. Alla fine sono 33 i votanti su 54 presenti, di cui 33 favorevoli, un voto contrario di Alessandro Sorgia e 21 astenuti.

