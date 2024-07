Si alza la voce del centrodestra contro Massimo Zedda, dopo le dichiarazioni rese pubbliche all’insediamento. In particolare il consigliere Roberto Mura manda una stoccata al neo sindaco di Cagliari.

Zedda aveva reso noto che la giunta Truzzu non aveva disposto risorse contro l’aumento della Tari del 15%. E che, viste le condizioni economiche del Comune, il Capodanno sarebbe stato più sobrio rispetto al passato.

Mura però non ci sta. E smonta la ricostruzione fatta dal primo cittadino.

“Il Bilancio con l’aumento della Tari è stato approvato dalla Commissaria nominata dalla Todde. Cosa c’entra il capodanno con la Tari? Nulla. La Tari dipende totalmente dal costo del servizio rifiuti e il servizio rifiuti deve essere pagato completamente dalla Tari dei cittadini. Nei cinque anni precedenti la Tari non è mai aumentata e in molti casi è diminuita. Non tanto, ma è diminuita. Il nuovo sindaco perde tempo nel cercare alibi”.

