Nella serata di ieri, nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una famiglia di turisti di Merano, due adulti e due bambini, in partenza per Livorno, con al seguito un carico di pietre prelevate dalla spiaggia di Barisardo.

Il maltolto è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio dell’auto e consegnato alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle Dogane per le attività d’ufficio.

