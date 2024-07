Cagliari è una città particolarmente Pet Friendly: il 64% dei cittadini infatti possiede un animale domestico. Lo rileva una recente ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos, tratteggia e misura il rapporto esistente tra cagliaritani e animali domestici.

Il 78% dei proprietari li considera a tutti gli effetti membri della famiglia.

Gli animali domestici a Cagliari sembrano essere particolarmente disciplinati: la maggior parte dei proprietari (il 96%) afferma che il loro animale domestico non ha mai causato danni a persone o a cose. Si tratta della percentuale più alta tra tutte le città italiane.

Cagliari è tra le città che dedicano maggior tempo alla cura del proprio animale domestico: infatti, più della metà (60% vs 54% media italiana) dei proprietari dedica da 1 a 3 ore al giorno alla cura del proprio animale domestico, con una media di circa 2 ore al giorno.

Inoltre, tra i proprietari cagliaritani, il 15% dichiara di dedicargli da 3 a 5 ore al giorno e il 7% più di 5 ore al giorno.

La spesa mensile per il mantenimento del proprio animale a Cagliari si attesta mediamente a 64 euro (escluse le spese per la salute e il veterinario), mentre per quanto riguarda le spese per la salute (vaccinazioni, visite, esami, interventi) la media annua è pari a 172 euro. Complessivamente, pertanto, la spesa media annua per i cagliaritani ammonta a 940 euro, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale di 960 euro.

