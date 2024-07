Brutta sorpresa per Alice Campello. La nota l’influencer, nonché moglie di Alvaro Morata, si trovava in vacanza nella sua villa a Porto Cervo quando è stata derubata.

Il fatto è accaduto il 2 luglio, mentre il calciatore era in Germania per gli Europei 2024. I ladri hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano la Campello con i figli. A denunciare il grave furto è stata proprio l’influencer sui social.

“Ieri ci hanno rubato tutto quello che avevamo portato in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene”. Campello ha deciso così di continuare la vacanza con qualcuno che stia con lei ventiquattro ore su ventiquattro. “Con loro stiamo più tranquilli”.

