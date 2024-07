Adriano Casula ha 77 anni ed è stato sindaco di Dolianova. Oggi vive a Villasimius, ogni giorno si alza presto e fa una lunga passeggiata per tenersi in forma. Nelle scorse ore è diventato un caso di buone pratiche grazie a un post sui social e ad una foto: armato di una busta raccoglie ogni giorno i rifiuti abbandonati per strada.

Il racconto è della pagina Facebook delle Guardie Ambientali Sarde.

“Di solito si dice il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico. Questa foto scattata un po’ di nascosto ritrae una persona che in totale autonomia e soprattutto in totale silenzio fa del bene alla sua terra e all’ ambiente che ci circonda! È già da tempo che lo osserviamo e tutte le mattine munito di sacchi e una pinza raccoglie l’immondizia dispersa nell’ ambiente, lo abbiamo visto lungo la strada che da Villasimius porta verso il porticciolo turistico, lo abbiamo visto nei pressi della bellissima spiaggia di Porto giunco, lo abbiamo visto anche nella pineta di campu longu. Ci ha fatto e ci fa veramente piacere vedere che esistono ancora persone che hanno a cuore il proprio territorio che in totale silenzio fanno del bene e non cercano palcoscenici. Sappiamo che il signore in questione si chiama Adriano Casula a cui vorremo dirle grazie con un profondo senso di stima. Queste sono le cose belle, le cose che ci piacciono, tutto il resto è solo palcoscenico!!!!”

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it