Grande cordoglio a Quartu Sant’Elena per la morte di Roberta Marcia. Aveva 35 anni e da tempo combatteva contro un brutto male.

Lascia due figli (un maschio e una femmina) e il marito Giacomo Longoni, noto polistrumentista.

La figura di Marcia era molto apprezzata nel mondo del folk sardo. Tantissime le sfilate e gli eventi a cui aveva partecipato, altrettante le foto che la ritraggono in abito.

Il messaggio più bello sui social lo ha lasciato la cugina Manola:

“Roberta Marcia vola più in alto che puoi angelo bello,sarai sempre nel cuore di tutti noi. Non dimenticherò mai il tuo bellissimo sorriso come non dimenticherò mai i nostri momenti che abbiamo condiviso. Vorrei tornare bambina, quando stavo a dormire a casa tua e la prima cosa che facevamo era guardare la nostra serie TV preferita registrata nella videocassetta,giocare fuori da casa tua con gli altri nostri cugini,e poi il giorno dopo si andava al mare. Quei momenti di bambine dove eravamo ignare di ciò che ci avrebbe riservato il futuro. Poi siamo diventate donne,tu una super moglie e una super mamma,io lo sarò a breve,e non ho avuto il coraggio di dirtelo perché non volevo festeggiare mentre tu già soffrivi. L ultima volta che ci siamo sentite avrei voluto tanto dirtelo,ma il tuo problema era più importante in quel momento per me.Anche se non ci potevamo vedere fisicamente,ci siamo sempre sentite. Ora sul tuo numero resterà sempre un messaggio che non hai fatto in tempo a leggere cuginetta mia..magari ora da lassù saprai che ho preferito ricordarti bella,sorridente e gioiosa. Ti voglio tantissimo bene cuginetta mia,un giorno ci riabbraceremo,io ci credo 😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

