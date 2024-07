Dopo un mese, finalmente il matrimonio è ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari Calcio. Il club ha dato l’annuncio dopo che il tecnico si è liberato dal contratto con l’Empoli.

La risoluzione non prevede che il Cagliari versi alcun indennizzo. Ma i rossoblù garantiranno al nuovo allenatore gli stipendi previsti dall’accordo con i toscani.

“Io credo che non bisogna mai smettere di pensare in grande. E non voglio che smettano di pensare in grande. Mai” sono le prime parole del nuovo tecnico cagliaritano.

Nicola ha firmato un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Lunedì avrà modo di iniziare il raduno per la nuova stagione.

