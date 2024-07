A Cagliari l’estate sarà all’insegna della mobilità potenziata grazie al servizio CTM Day & Night.

Sino al mese di settembre inoltrato, di giorno saranno infatti garantiti gli spostamenti verso le spiagge con le linee di notte con i prolungamenti delle linee 1, 7, 9, 30, 30R e PF.

La novità 2024 è la 1N, linea 1 notte, attiva tutti i sabati sera fino alle 4:15 del mattino, che va ad aggiungersi alla 9N (Cagliari – Elmas – Assemini e Decimomannu), ER (Cagliari – Quartu – Quartucciu – Selargius – Monserrato) e L (Cagliari – Poetto – Flumini di Quartu).

“In seguito al tragico incidente avvenuto in viale Marconi a settembre scorso, nel quale hanno perso la vita quattro giovani abbiamo istituito un servizio di trasporto notturno che potesse, almeno nelle notti del sabato, garantire un rientro sicuro a casa per i nostri ragazzi. Accompagnare i giovani verso i luoghi di divertimento, ma anche lavoratori e turisti, offre un’alternativa sicura e affidabile per gli spostamenti notturni” ha spiegato il presidente Carlo Andrea Arba.

