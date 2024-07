Su proposta dell’assessore dei lavori pubblici Antonio Piu, la Giunta ha approvato la delibera per la nuova articolazione del finanziamento di euro 1.263.000,00 – già concesso alla Provincia del Sud Sardegna con delibera del 15.02.2024 – destinato alla realizzazione della viabilità complementare nell’ambito dell’intervento “Messa in sicurezza ponte ex SS125 Muravera-Villaputzu”.

Consentirà al Comune di Villaputzu, in qualità di soggetto attuatore, la realizzazione di interventi per l’attraversamento in guado dell’alveo del Flumendosa.

Si tratta di una delibera importante per i residenti di quel territorio che oggi sono costretti a percorrere 18 chilometri per andare da Villaputzu a Muravera e viceversa a causa dei lavori per la messa in sicurezza del ponte ex SS125.

“Così si potrà ridurre il percorso tra i due comuni da 18 a 3,5 chilometri, grazie all’intervento per l’attraversamento del guado dell’alveo del Flumendosa. Un risultato fondamentale soprattutto perché a Muravera c’è l’unico presidio ospedaliero del territorio” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Piu.

In attesa della realizzazione della viabilità complementare saranno attivati i tavoli tra Regione, Anas, Provincia del sud Sardegna e comune di Villaputzu per programmare il progetto dello svincolo ex SS125 in modo da ripristinare completamente il collegamento tra i due vicini comuni del Sarrabus.

