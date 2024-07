Ennesima domenica di fuoco in Sardegna. Secondo quanto riferisce il bollettino del Corpo Forestale, sono 11 gli incendi divampati nell’Isola in altrettante località. Per due di questi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei.

Particolarmente impegnativi i roghi di Buddusò e Abbasanta. Nel primo caso, nella zona di Sa Banziga, sono intervenuti due elicotteri e il Superpuma. Nel secondo invece il Superpuma ha supportato un impegnativo lavoro delle squadre di terra nella zona di Argiola Lepres.

