“Devo essere onesto con me stesso per comprendere se sono in grado di dare il 100% sul campo. Gli stimoli ci sono, però tutto dipende dal mio fisico. Ho sempre avuto la passione di fare l’allenatore, vedremo, ora sono in fase riflessiva”. Così Marco Mancosu, appena svincolato dal Cagliari, ha parlato a Radio Serie A.

“Rimpianti? No. Anche gli eventi negativi mi sono serviti per migliorare. Di momenti belli poi ne ho tanti. Ranieri? Mi piacerebbe vederlo in una nazionale, è adatto a una grande competizione. Ha sempre avuto un piccolo rimpianto di non aver potuto vivere un’esperienza simile”.

Mancosu ha anche commentato il fallimento della spedizione azzurra a Euro 2024. “L’Italia dispone di ottimi calciatori, che possono fare bene anche nelle competizioni internazionali. Spalletti ha ritenuto di fare determinate scelte per il bene della squadra, però è vero che fare l’allenatore e il commissario tecnico sono due cose completamente diverse”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it