I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti intorno alle 7.30 di questa mattina sulla SS 125, nei pressi del bivio per Cannigione, per un incidente stradale. Un furgone ed un’autovettura si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento, con l’uomo alla guida dell’auto che è rimasto ferito.

Estratto dall’abitacolo dalla squadra dei Vigili del fuoco, l’uomo è stato affidato al personale dell’elisoccorso. Sul posto anche un’ambulanza del 118, la Polizia Stradale e l’Anas per la sistemazione della carreggiata. La strada ha subito rallentamenti per circa un’ora.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it