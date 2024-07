Su proposta dell’assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, la giunta ha stabilito di confermare, anche per l’anno 2024, il programma volto al sostegno delle famiglie “Nidi gratis” previsto con la legge regionale n. 20/2019.

“L’obiettivo principale del programma – ha ricordato l’assessore Bartolazzi – è quello di sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi per la prima infanzia, promuovendo il benessere familiare e facilitando la conciliazione tra lavoro e famiglia. L’intervento si propone di raggiungere questo obiettivo attraverso l’abbattimento delle rette per la frequenza in nidi e micronidi, sia pubblici che privati”.

In particolare prevede l’abbattimento delle rette. Il programma dispone di un contributo economico (“bonus”) per le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, per un massimo di 200 euro mensili per ogni figlio, per la durata di 11 mesi . Il bonus è parametrato in base all’ISEE che può arrivare fino a un massimo di 40.000 euro, contribuendo a ridurre l’importo delle rette da pagare.

Il programma si applica a nidi e micronidi pubblici, privati convenzionati con i Comuni e privati non convenzionati. Il programma “Nidi Gratis” è infatti cumulabile con il “bonus nido” dell’INPS, un contributo mensile erogato a livello nazionale per il pagamento delle rette degli asili nido e per forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

