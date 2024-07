Su proposta dell’assessora della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, la Giunta Todde, nell’ambito delle politiche atte a favorire il diritto allo studio, ha approvato le linee di indirizzo per i bandi relativi alle borse di studio e alle azioni di sostegno per studenti e studentesse meritevoli, privi di mezzi e/o con disabilità.

Sono state incrementate le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 nelle misure di euro 7.015,97 per i fuori sede, euro 4.100,05 e euro 2.827,64 per gli studenti in sede. Adeguato anche l’Isee a 27.726,79 euro e i parametri ISPE e di detrazione fiscale.

I due Ersu di Cagliari e Sassari sono stati individuati come soggetti attuatori.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it