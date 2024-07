La Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Oristano è impegnata nella gestione di un grosso incendio di vegetazione nell’agro di Paulilatino.

Sullo scenario inviate una squadra dal distaccamento di Abbasanta con APS (Autopompaserbatoio) e modulo boschivo, una squadra dalla Centrale dei Oristano con mezzo fuoristrada a grande portata d’acqua ed un autobotte per il supporto idrico alle squadre, inviata un’altra squadra dalla centrale presso un azienda a protezione degli animali ed allontanato il proprietario in via precauzionale.

L’invio delle squadre prima delle 17:00.

sul posto stanno operando i tre Canadair di base ad Alghero e uno sta arrivando da Ciampino sul posto opera anche Forestale ed elicotteri regionali.

