Sestu, spaccata in un bar e numero da cinema: telecamere coperte con un estintore

Bottino esiguo per i malviventi che questa notte hanno fatto irruzione in un bar di Sestu, provando a eludere le telecamere con un estintore

Sestu, spaccata in un bar e numero da cinema: telecamere coperte con...

Furto rocambolesco nella notte a Sestu. Nel mirino dei ladri è finito il Lucky River, bar-sala giochi in via Piscina Matzeu. Il colpo è avvenuto intorno alle 2 del mattino. I malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, si sono introdotti nel locale riuscendo a portare via il fondo cassa, circa 100 euro.

Un bottino esiguo, ma a colpire è stato soprattutto il metodo utilizzato per cercare di eludere i sistemi di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri attraverso i filmati, i ladri hanno utilizzato un estintore per saturare l’ambiente con la polvere antincendio, nel tentativo di oscurare le telecamere e muoversi indisturbati.

Una trovata scenografica che però non ha dato i risultati sperati, perché i dispositivi hanno comunque ripreso diversi momenti dell’azione, offrendo spunti utili agli investigatori per risalire agli autori. Le indagini sono in corso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it