Ennesimo scontro frontale sulla 554.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, all’altezza di Monserrato, all’incrocio fra via Giulio Cesare e la statale 387 che conduce a Dolianova.

Il bilancio è di due feriti. Uno di loro, un 40enne di Sassari, è stato trasportato in codice rosso in ospedale: avrebbe riportato una frattura e altre ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il secondo automobilista è stato portato in ospedale in codice verde.

Sul posto la Polizia locale di Monserrato per i rilievi di legge. Con loro anche gli operatori del 118, e i Vigili del fuoco che hanno rimosso i due veicoli, gravemente danneggiati.

Forti disagi e rallentamenti al traffico.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it