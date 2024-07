Arrestato nel Sulcis un uomo di 46 anni per la violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della Compagnia di Carbonia, è stato emesso dal Tribunale di Cagliari, dopo essere stato notificato all’indagato lo scorso aprile.

La vicenda inizia con la denuncia dell’ex compagna dell’uomo, una donna di 46 anni residente nel Sulcis. La misura cautelare era stata applicata in seguito a una serie di continui interventi dei Carabinieri per liti familiari tra i due ex conviventi. Secondo le indagini, a partire da gennaio 2024, l’uomo avrebbe posto in essere ripetuti atti di maltrattamento, danneggiando gli arredi dell’abitazione e minacciando la donna, causandole uno stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti nell’abitazione della donna, trovando l’uomo all’interno in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per la vittima.

Informata l’Autorità giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato successivamente rimesso in libertà in attesa di ulteriori valutazioni della magistratura.

Le indagini proseguiranno per garantire la sicurezza della donna e raccogliere ulteriori elementi probatori sulla condotta dell’indagato.

