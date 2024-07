Leonardo Pavoletti è ancora il capitano del Cagliari, dopo il recente rinnovo biennale. Saranno due anni intensi, in cui potrà mettere ancora una volta la sua esperienza e la vicinanza con la città a disposizione della squadra. Per una identità più forte e per nuovi traguardi. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

La decisione di rinnovare. “Ho sempre creduto di rimanere e abbiamo concluso velocemente perché la volontà di tutti era quella di proseguire. Hanno influito positivamente alcuni episodi per il rinnovo, saranno due anni intensi”.

Il rapporto con Davide Nicola. “Con Nicola ci siamo lottati le salvezze contro, sarà bello averlo con noi. Ci sta studiando, si sta aprendo un poco e sta captando i nostri segnali. Mi è sembrato un tipo romantico, segue il filone di mister Ranieri”.

Nuovi obiettivi. “Il mio obiettivo personale è ritornare in doppia cifra. Prima di smettere voglio arrivarci, rivivere un campionato da protagonista. Siamo d’accordo col mister sul fare un lavoro su di me molto personalizzato”.

