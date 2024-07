La trattativa con l’Atalanta per portare al Cagliari l’attaccante Roberto Piccoli e l’esterno Nadir Zortea procede. Per il centravanti ex Lecce l’accordo è ormai totale e la fumata bianca sembra davvero vicina sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Più lenti i discorsi con Zortea che dopo la buona parentesi a Frosinone, nonostante la retrocessione, ha diversi estimatori. Il giocatore si guarda intorno, ma il Cagliari è al momento favorito. Per entrambi gli atalantini si aspettano novità decisive già all’inizio della prossima settimana.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it